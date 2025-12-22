La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió un emotivo mensaje navideño en el que convocó a las y los chihuahuenses a mantener viva la esperanza y el amor fraternal durante los festejos de Navidad 2025, al destacar la importancia de la unidad y la solidaridad.

Es tiempo de Navidad. Un tiempo en el que recordamos el nacimiento que cambió la historia y que nos enseñó que la verdadera luz nace en la humildad, el amor y en la entrega por los demás. Maru Campos

Maru Campos llama a fortalecer la unidad y la reconciliación rumbo a 2026

La mandataria estatal señaló que la familia es uno de los pilares que sostienen a Chihuahua, por lo que estas fechas invitan a ponerla en el centro de todo. De cara al año 2026, exhortó a la reconciliación y la armonía como base para generar nuevas y mejores oportunidades de crecimiento.

Maru Campos llama a mantener viva la esperanza esta Navidad en Chihuahua (Cortesía)

Maru Campos destacó que 2025 fue un año para renovar la esperanza, la cual, señaló, continúa avanzando y creciendo junto con el estado. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a preparar sus corazones para un 2026 lleno de unidad, propósito y prosperidad.

Finalmente, la gobernadora de Chihuahua concluyó su mensaje deseando a las familias del estado: “¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!”.