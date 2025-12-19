La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la ceremonia inaugural de la prolongación de la avenida Las Torres en Ciudad Juárez, una obra en la que se invirtieron 35 millones de pesos y que beneficiará a más de 500 mil habitantes del suroriente de la ciudad.

La mandataria estatal destacó que esta vialidad impactará de manera positiva a estudiantes, docentes, trabajadores de la industria maquiladora y del sector comercial, al reducir de forma significativa los tiempos de traslado y mejorar la conectividad en la zona.

El nuevo tramo conecta del bulevar Manuel Talamás Camandari a la calle Yepómera, cuenta con tres carriles de circulación y permitirá un flujo aproximado de 42 mil vehículos diarios, lo que representa una mejora sustancial en la movilidad urbana.

Maru Campos refrenda compromiso con obras que atienden necesidades reales

Durante el evento, Maru Campos afirmó que su administración continuará cumpliendo con hechos a la comunidad fronteriza, mediante obras que respondan a necesidades reales y generen beneficios duraderos para la población.

Hoy podemos mirarlos a los ojos y decirles que no necesitamos una eternidad para dar resultados, solo voluntad política y convicción para hacer justicia a las y los juarenses. Maru Campos

Asimismo, explicó que la obra fue financiada con recursos estatales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, provenientes del pago de peaje que realizan las y los usuarios de los cruces internacionales.

Por su parte, el director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua, Rogelio Fernández, informó que los trabajos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, e incluyeron pavimentación, obras pluviales, alumbrado, semaforización y señalización vial, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada.

Prolongación de avenida Las Torres mejorará movilidad en Ciudad Juárez. (Cortesía)

Al acto asistieron el cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Robin Busse; el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León; así como el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, entre otros funcionarios de los distintos niveles de gobierno.