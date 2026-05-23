La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer dentro de una carpeta de investigación federal, hecho que calificó como un acto de persecución política y una violación a la soberanía estatal.

La mandataria estatal señaló que el requerimiento fue entregado de manera directa y adelantó que su equipo jurídico ya revisa la fundamentación legal del documento para definir las acciones que emprenderán en respuesta.

Maru Campos cuestiona actuación de la FGR y acusa “doble rasero” de Morena

Campos cuestionó la actuación de la FGR y aseguró que la Constitución establece protecciones específicas para las y los gobernadores en funciones, por lo que consideró que el procedimiento federal representa un exceso de autoridad.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

La gobernadora sostuvo que existe un uso político de las instituciones federales y acusó a Morena de aplicar criterios distintos según el caso. En ese contexto, comparó su situación con la de otros funcionarios y actores políticos señalados públicamente por presuntos vínculos con grupos delictivos.

“Lamento que se utilicen las instituciones para una persecución política”, expresó la mandataria, quien reiteró que su administración mantiene acciones permanentes contra la inseguridad y el crimen organizado en Chihuahua.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

El citatorio de la FGR está programado para el próximo miércoles a las 10:00 horas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente detalles específicos sobre la investigación relacionada con el caso.

Durante la recepción del documento estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal y asesores jurídicos, entre ellos el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, así como el abogado Roberto Gil Zuarth.