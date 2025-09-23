La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió con el atleta chihuahuense Uziel Muñoz, a quien felicitó tras su destacada participación en el Mundial de Atletismo 2025 celebrado en Tokio, Japón, donde obtuvo la medalla de plata en impulso de bala.

Con una marca de 21.97 metros, Uziel Muñoz rompió el récord nacional mexicano y se convirtió en el primer latinoamericano en recibir una presea mundial en esta disciplina.

“Un ejemplo para la juventud”: Maru Campos

Durante el encuentro, Campos reconoció el esfuerzo del deportista, a quien destacó como un ejemplo de disciplina y constancia para niñas, niños y jóvenes de Chihuahua. Conversó con él sobre las sensaciones que le dejó su logro, su trayectoria profesional y sus metas futuras.

La mandataria también dialogó con su equipo de entrenadores sobre las claves detrás del éxito, entre las que resaltaron la disciplina, el trabajo conjunto y la atención a los detalles técnicos.

Maru Campos felicita a Uziel Muñoz por logro obtenido en Mundial de Atletismo 2025 (Cortesía)

Asimismo, refrendó que el Gobierno del Estado y la sociedad chihuahuense respaldan al atleta en su camino deportivo.

Por su parte, Uziel Muñoz agradeció las palabras de reconocimiento y el apoyo brindado, asegurando que seguirá trabajando para representar con orgullo a México en competencias internacionales.

En el encuentro también participó Teporaca Romero del Hierro, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física.