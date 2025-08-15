La gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, pactaron conformar una fuerza de tarea para reforzar acciones de seguridad y capturar a los principales generadores de violencia en Chihuahua.

Operativos coordinados y estrategias focalizadas

En un marco de colaboración institucional, se definieron líneas de acción para agilizar el intercambio de información, desplegar operativos conjuntos y aplicar estrategias específicas en zonas con alta incidencia delictiva.

Apoyo total de autoridades estatales

Acompañada por el fiscal César Jáuregui y el secretario Gilberto Loya, Campos refrendó el compromiso del estado de trabajar a la par con la Federación para garantizar paz y seguridad