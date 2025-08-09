Maru Campos, gobernadora, supervisó en Ciudad Cuauhtémoc el avance del nuevo Centro de Convenciones, con un progreso del ochenta por ciento y entrega prevista para noviembre, con inversión conjunta de 103.5 millones de pesos del Estado y Municipio.

Infraestructura y equipamiento

El centro contará con cuatro salas, sistema de climatización, audio, wifi, proyección, sistema contra incendio, cocina, área administrativa y equipamiento para eventos, enfocado en simposios, exposiciones y actividades productivas.

Eventos y apoyo al turismo

Los primeros eventos serán la tercera edición del Día de la Manufactura y el XXXI Simposio Internacional sobre el Manzano, impulsando el turismo de negocios con apoyo de la gobernadora y el alcalde local.

Colaboración y desarrollo regional

Maru Campos ha trabajado junto con el Ayuntamiento en proyectos como la Arena de Rodeo y la Pista de Arrancones. En la supervisión participaron funcionarios estatales, municipales y representantes empresariales.