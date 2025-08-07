Maru Campos encabezó la ceremonia del Día del Policía en Chihuahua, donde reconoció el trabajo, entrega y valentía de los elementos de seguridad. Destacó que el estado es hoy un referente nacional gracias a la coordinación institucional y al compromiso de las corporaciones.

Apoyos y estímulos a policías

Durante el evento, se entregaron más de 600 ascensos y 59 estímulos económicos. También se realizó una rifa de vehículos y electrodomésticos. La gobernadora reiteró su compromiso con la dignificación del trabajo policial como eje de la seguridad.

Inversión histórica en seguridad

Maru Campos informó que su gobierno ha destinado más de mil millones de pesos a infraestructura, tecnología y equipamiento en seguridad. Este esfuerzo ha permitido reducir delitos y fortalecer la confianza ciudadana en las corporaciones.

Compromiso con el desarrollo policial

La mandataria aseguró que continuará mejorando las condiciones laborales con salarios más dignos, seguros de vida y oportunidades de crecimiento. Reafirmó que un estado seguro se construye con instituciones fuertes y policías respaldados por su gobierno.