Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, visitó la Clínica de Medicina Familiar “Mixquiahuala”, primera unidad en concluir el Programa La Clínica es Nuestra, beneficiando a 51 mil 95 derechohabientes.

Destacó el uso eficiente del millón 100 mil pesos asignado para obras y equipamiento.

Obras y equipo renovado

Se realizaron mejoras como cambio de piso en rayos X, techumbre exterior y mantenimiento de equipos. Además, se adquirió equipo médico variado, como ultrasonido, cama hospitalaria eléctrica, camilla hidráulica, microscopio, laptop y mobiliario para laboratorio, con más equipo por llegar.

Compromiso institucional y comunidad

El director de la clínica, David Aguilar, resaltó que la estrategia fortalece la atención con dignidad, mientras que el presidente del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), Cutberto Cruz, destacó la participación comunitaria para garantizar recursos y un servicio oportuno para los derechohabientes.

Entrega de credenciales a jubilados

Durante la jornada, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales entregó credenciales permanentes a mil 120 personas jubiladas y pensionadas, reforzando el compromiso del ISSSTE con sus derechohabientes y mejorando su acceso a beneficios sociales.