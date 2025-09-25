La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la entrega de 123 unidades para la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y el Escuadrón Violeta, con el fin de reforzar la vigilancia y los tiempos de respuesta para el cuidado de la ciudadanía.

Fortalecen seguridad en Baja California con nuevas patrullas

De estas patrullas que se incorporaron, 112 corresponden a la Fuerza Estatal de Seguridad y 11 al Escuadrón Violeta, la cual se encarga de combatir la violencia de género.

“Esto es parte de una ruta y paso firme que estamos dando para construir un estado más seguro, justo y digno para todas y todos. Esta entrega incluye al Escuadrón Violeta, una corporación única y ejemplar que se ha fortalecido y desarrollado de manera significativa en apenas cuatro años para combatir la violencia de género” Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California

Asimismo, señaló que esta estrategia integral permite que las y los policías cuenten con equipo adecuado para mejorar la seguridad de la entidad, pues declaró que “un buen equipamiento es tan importante como garantizar la seguridad social y las prestaciones laborales de las y los agentes y sus familias”.

La gobernadora de Baja California busca mejorar la seguridad en la entidad (Cortesía)

Por otra parte, Marina del Pilar reconoció el respaldo del Poder Legislativo de Baja California y la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener los operativos de las fuerzas federales.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, indicó que con la incorporación de estas patrullas ya hay 250 unidades, las cuales ampliarán la cobertura en todos los municipios de Baja California.

Finalmente, Marina del Pilar Ávila señaló que cada patrulla representa un mensaje claro de que ninguna comunidad quedará sola frente a la delincuencia, reconociendo el compromiso de los policías y el apoyo de la ciudadanía.