La Marca Guanajuato llegó a Suecia con una muestra de productos de 11 empresas del estado que participaron en el Primer Festival de México, realizado en la ciudad de Malmö, donde promovieron artículos guanajuatenses ante la comunidad mexicana y el público europeo.

La participación, realizada el 19 de octubre de 2026, forma parte de la internacionalización de Marca Guanajuato, impulsada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para ampliar la presencia de las empresas estatales en nuevos mercados y generar vínculos comerciales internacionales.

Marca Guanajuato llega a Suecia (cortesía )

Calzado, juguetes, joyería entre otros productos llegan a Suecia

En el Primer Festival de México en Malmö participaron 10 empresas con el distintivo Marca Guanajuato y una con Marca Guanajuato Internacional, pertenecientes a los sectores artesanal, cuero-calzado y textil.

La oferta de productos incluyó joyería artesanal, juguetes tradicionales de madera, papel picado, guayaberas bordadas, cobijas, sombreros, calzado y otros productos representativos de la identidad cultural y productiva del estado.

Marca Guanajuato llega a Suecia (cortesía )

De acuerdo con la información estatal, esta presencia busca abrir espacios de promoción y posibles canales de exportación, así como generar alianzas comerciales de mediano y largo plazo para las empresas participantes.

Marca Guanajuato busca ampliar su presencia en Europa

Como parte de la agenda internacional, se realizaron reuniones en las embajadas de México en Dinamarca y Suecia para fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio cultural.

También se acordó continuar con la promoción de productos guanajuatenses en actividades dirigidas a la comunidad mexicana en Suecia e incorporar a Estocolmo en futuras agendas de promoción.

Actualmente, más de 9 mil 200 empresas de 46 municipios de Guanajuato cuentan con el distintivo Marca Guanajuato, una plataforma que reconoce y proyecta la calidad, identidad y talento de quienes producen bienes y ofrecen servicios en la entidad.

Marca Guanajuato llega a Suecia (cortesía )

Con su participación en Malmö, el estado busca fortalecer la presencia de los productos hechos en Guanajuato en mercados europeos y generar nuevas oportunidades para sus empresas y artesanos.