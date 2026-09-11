La cuarta edición de Mañana Film Festival se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre de 2026 en la Cineteca “Rosalío Solano”, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro.

El festival universitario tendrá una programación gratuita con proyecciones cinematográficas, conversatorios, masterclasses especializadas y actividades de vinculación profesional, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los creadores cinematográficos contemporáneos y sus audiencias.

La programación contempla la exhibición de cortometrajes universitarios y emergentes en competencia, además de funciones de películas y estrenos en Querétaro con la presencia de integrantes de sus equipos de producción. El encuentro también ofrecerá espacios de aprendizaje y vinculación para fortalecer la comunidad audiovisual y generar oportunidades para las nuevas generaciones de cineastas.

Mañana Film Festival impulsa al talento audiovisual emergente

Durante la rueda de prensa de presentación de esta edición, la Comisionada de Filmaciones y Coordinadora de Proyectos Especiales Viridiana Domínguez, refrendó el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Querétaro a las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la industria audiovisual.

En la presentación también participaron Estefanía Palacio, productora de Mañana Film Festival 2026; Ximena Domínguez, cineasta universitaria de Arte7 e integrante de la Selección Oficial de Cortometrajes en Competencia; y Ángel Tomasis, cineasta queretano emergente e integrante de la Selección Oficial de Cortometrajes en Competencia.

Con esta cuarta edición, el festival busca consolidarse como un espacio de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria cinematográfica y público, al tiempo que promueve el acceso gratuito al cine y genera oportunidades de formación, exhibición y vinculación para el talento audiovisual.

Querétaro busca fortalecer su industria cinematográfica

La Secretaría de Turismo de Querétaro, a través de la Comisión de Filmaciones, mantiene esfuerzos con el sector audiovisual para fortalecer las condiciones que permitan desarrollar producciones y proyectos cinematográficos en el estado.

Asimismo, estas acciones buscan posicionar a Querétaro como un destino atractivo para la industria fílmica, aprovechando espacios y actividades que acerquen las producciones cinematográficas al público y fortalezcan la comunidad audiovisual local.