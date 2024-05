Claudia Nayelli, mamá de Dante Emiliano, el niño asesinado afuera de su domicilio en Tabasco, señala cómo habría ocurrido el lamentable asesinato de su hijo.

Su declaración se dio en Radio Fórmula, en donde pidió a medios de comunicaciones y mexicanos meter presión para que el asesinato de Dante Emilio se resuelva, y su hijo no se convierta en una cifra más de la violencia en el país.

Cabe destacar que Dante Emiliano fue asesinado el pasado 21 de mayo en Paraíso, Tabasco, luego de recibir tres impactos de bala afuera de su casa.

El asesinato del niño se da en medio de un clima de violencia en México, donde 5 entidades se señalan como las más peligrosas del país, según el SESNSP.

La mamá de Dante Emiliano compartió que el pasado 21 de mayo, día en que ocurrió el homicidio, su hijo de 12 años de edad se encontraba en su casa, donde también vive su abuela.

Claudia Nayelli señaló que el menor estaba en su domicilio, y que ella le llamó a las 05:43 pm para darle una serie de instrucciones sobre actividades que debía realizar, y en esa llamada Dante Emiliano le pidió dinero para ir a la tienda por golosinas.

Posteriormente, el niño salió de su casa a comprar dulces a una tienda que se encuentra a metros de distancia, fue en ese momento que intentaron llevárselo.

“La llamada que recibió era mía, por ahí dicen que alguien le habló, no la llamada era mía, yo le hable a las 05:43 le di una instrucción para que hiciera aquí y como el hijo era mío me pidió dinero, me dijo que iba a comprar unas cosas y ya después pasa ese suceso”

La mamá de Dante también compartió que fue en ese momento que los sujetos involucrados en su asesinato “lo jalaron”, pues el menor tenía huellas de forcejeo en su brazo .

Después, el niño de 12 años se dio la vuelta para ver a sus agresores y ahí habría recibido los 3 impactos de bala, mismos que lo tiraron al suelo.

“Fue a centímetros del portón de mi casa, de donde yo vivo y mi mamá vive conmigo”, señaló la madre de Emiliano, quien aclaró los rumores sobre la presunta llamada que el pequeño recibió el día de su asesinato.

Asimismo, la mamá de Dante Emiliano señaló que a ún considera posible la hipótesis sobre el secuestro a su hijo , y señala que pudo ser alguien que los conocía, pues afirma que no encuentra otro motivo para el asesinato del menor.

“Mi hijo no conocía a nadie, era un niño con segundo año de aprovechamiento, no salía de la casa si no era conmigo, la tienda estaba cerca de aquí, posiblemente puede que haya sido un conocido por envidia, dinero, lo que haya sido. Quiero pensar que era un secuestro, si no por qué más seria.”

Mamá de Dante Emiliano