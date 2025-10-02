El miércoles 1 de octubre, Canadá denegó la solicitud del parque temático Marineland para la exportación de 30 ballenas beluga.

La empresa pidió permiso para enviar estos ejemplares al parque de atracciones Chimelong Ocean Kingdom, en China.

Belugas son los últimos ejemplares de Marineland Canadá

Marineland Canadá cerró sus puertas en 2024, esto después de estar bajo investigación por inspectores de bienestar animal desde el 2020.

De acuerdo con los reportes, los ejemplares marinos que tenían en ese entonces vivían en pésimas condiciones con la mala calidad del agua en el parque.

Beluga (Unsplash)

De acuerdo con información del medio Canadian Press, desde el 2019 murieron, por lo menos, 20 orcas y 19 belugas en un lapso de seis años.

Mientras que las 30 belugas que buscaban ser exportadas a China serían las últimas ballenas cautivas de Marineland y de todo Canadá.

En 2021, el parque logró enviar cinco belugas al Mystic del estado de Connecticut en Estados Unidos.

Por desgracia, se reportó que a finales del 2025, tres de los ejemplares habían muerto.

“Las ballenas pertenecen al océano”, dice ministra canadiense tras negativa de exportación de belugas a China

La ministra de Pesca y Océanos de Canadá, Joanne Thompson, fue quien negó la solicitud de Marineland.

Fue por medio de un comunicado que enfatizó la importancia de preservar estos ejemplares fuera de cualquier ámbito de recreación en parques temáticos.

“No podría con buena conciencia aprobar una exportación que perpetuaría el trato que estas belugas han sufrido”, dijo Joanne Thompson.

En su escrito, la ministra consideró que de aceptar la exportación de belugas a China se estaría incurriendo en la explotación animal.

En este sentido, Joanne Thompson recordó que este tipo de ejemplares no merecen vivir en cautiverio, sino en su hábitat natural.

“Las ballenas pertenecen al océano, no a tanques para nuestro entretenimiento”, finalizó.