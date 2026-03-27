De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí se posiciona como uno de los estados con mayor cobertura y eficiencia en atención a mujeres víctimas de violencia. El resultado fue dado a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras el análisis de los centros de justicia para mujeres que existen en el país.

San Luis Potosí destaca en atención a mujeres víctimas de violencia

El mandatario estatal explicó que las cuatro sedes en Rioverde, San Luis Potosí, Matlapa y Matehuala han logrado superar a la infraestructura de Coahuila y Jalisco, entidades que cuentan con seis y cinco sedes.

San Luis Potosí cuenta con cuatro centros de justicia para mujeres con atención 24/7 por teléfono (cortesía)

Asimismo, señaló que, junto a Chihuahua, Durango e Hidalgo, San Luis Potosí es de las pocas entidades que ha implementado una plataforma electrónica para el registro de la información de las usuarias, lo que ha permitido garantizar una atención integral más rápida y precisa.

Finalmente, Ricardo Gallardo detalló que los centros de justicia para mujeres de San Luis Potosí tienen un horario de atención presencial de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; sin embargo, se mantiene atención 24/7 por teléfono.

San Luis Potosí cuenta con cuatro centros de justicia para mujeres con atención 24/7 por teléfono (cortesía)

Con estos resultados, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar acciones que garanticen que ninguna mujer se encuentre sola en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.