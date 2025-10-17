En la sede de las Naciones Unidas en México, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, presentó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2862 por el 80 aniversario de la ONU, bajo el lema “Construyendo nuestro futuro en conjunto: 80 años de México en la ONU y de la ONU en México”.

En el evento asistieron Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU en México, donde también se presentó un videomensaje del artista mixteco Santiago Savi, creador de la ilustración que da vida al billete conmemorativo.

Lotería Nacional conmemora a la ONU

Enrique Ochoa destacó que el diseño del billete fue creado por un artista de origen mixteco, el cual refleja la diversidad pluricultural de México y del país dentro del sistema multilateral.

Por su parte, Peter Grohmann recordó que la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, hace ocho décadas, marcó un nuevo rumbo para la humanidad.

“Nos recuerdan que el fin último de esta Organización es hacer valer sus principios y propósitos en la vida de las personas: la paz, la igualdad, la dignidad, los derechos humanos y un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás” Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU en México

Mientras que Olivia Salomón resaltó que este billete conmemorativo representa la alianza entre México y la ONU en la búsqueda de soluciones conjuntas.

El Sorteo Superior No. 2862 entregará un Premio Mayor de 17 millones (Cortesía)

El billete está ilustrado con una paloma mexicana de la paz que porta un laurel, una obra inspirada en la tradición ñuu savi mixteca. Su creador, el artista Santiago Savi, explicó que su trabajo busca conectar las raíces indígenas con los valores universales.

“Mi arte nace de la tierra, de la milpa, de los textiles y los nahuales que me enseñaron mis abuelos mixtecos. Quise que el billete conectara nuestras raíces con los valores universales que nos unen, haciendo un llamado a construir un futuro con paz y en armonía con el planeta” Santiago Savi, artista mixteco

Este aniversario se conmemora en un contexto de crisis humanitaria y desigualdades crecientes. Sin embargo, la organización ha impulsado la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono, y brinda asistencia a más de 130 millones de personas desplazadas, alimentos a 120 millones, y vacunas a la mitad de los niños del mundo.

¿Cuándo es el Sorteo Superior No. 2862 por el 80 aniversario de la ONU?

La Lotería Nacional informó que el Sorteo Superior No. 2862 se celebrará el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos.

Se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, disponibles en puntos de venta de todo el país y en miloteria.mx. La transmisión se realizará en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales Lotenal.