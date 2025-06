Se reveló un audio grabado por familiares de Lorena Jacqueline Morales donde Juan Antonio “N”, posible feminicida, pide no gritar mientras la buscaban para no levantar ‘suspicacias’.

El pasado 4 de junio fue localizado el cuerpo de Lorena Jaqueline Morales, joven de 28 años que desapareció el 22 de mayo; Juan Antonio “N” fue detenido el mismo día, tras revelarse videos de él cargando lo que parece un cuerpo.

Ahora, se compartió un audio grabado por la familia mientras colocaba los carteles de búsqueda cerca del domicilio del presunto feminicida, donde la interacción muestra una actitud defensiva.

Feminicidio de Lorena Jaqueline Morales: Familia revela adio de Juan Antonio “N” pidiendo no levantar ‘suspicacias’ con carteles de búsqueda

Un audio fue revelado el 5 de junio, donde se escucha una conversación entre Juan Antonio “N” y la familia de Lorena Jacqueline Morales mientras colocaban los carteles de desaparición.

El audio, grabado apenas el lunes 2 de junio en el edificio de departamentos donde vivía el posible feminicida, donde se le escucha decir que “la quería mucho” mientras pide que no hagan mucho ruido para no levantar ‘suspicacias’ de los vecinos.

Este audio inicia cuando la voz de una mujer le dice a Juan Antonio “N” decir “ella me hablaba mucho de ti”.

“Sí, yo la quería mucho”, responde el posible feminicida de Lorena Jaqueline Morales, para luego pedir que no estuvieran gritando porque “ya pasaron como cuatro vecinas” y se podrían levantar ‘suspicacias’.

La mujer le dice que si no tiene nada que temer no debería de preocuparle que estuviera gritando, aunque aclaró que no gritaban, sino que ese era el volumen de su voz.

“Ese no es el tema pero ¿sabe qué? son suspicacias y para mi también es incómodo” Juan Antonio "N", posible feminicida de Lorena Jaqueline Morales

“Yo la quería mucho, nada más te pido de favor, no estés gritando”, así habría sido grabado Juan Antonio, por familiares de Lorena Jacqueline, cuando fueron a pegar boletines de búsqueda al edificio donde vive. Se trata de su ex jefe, a quien señalan de su muerte: pic.twitter.com/BPI5TjIsnW — Nacho Lozano (@nacholozano) June 6, 2025

Para el jueves, es decir, 3 días después, Juan Antonio “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de Lorena Jaqueline Morales, quien fue encontrada muerta por la mañana del mismo día.

Cabe señalar que se descubrieron videos de seguridad donde se le ve el 22 de mayo, día de la desaparición de Lorena Jaquieline, entrar a su edificio cargando lo que parece un cuerpo para salir horas después con una maleta pesada.

Familiares y amigos despiden a Lorena Jaqueline Morales en Panteón Municipal Norte

El mismo jueves 5 de junio, familiares y amigos de Lorena Jaqueline Morales la despidieron en una ceremonia celebrada en el Panteón Municipal Norte de León, Guanajuato.

Previo al sepelio, se realizó una misa de cuerpo presente, donde la joven de 28 años fue despedida con globos blancos.

Lorena Jaqueline Morales, víctima de feminicidio, fue encontrada en la carretera San Felipe- Ocampo tras 12 días de su desaparición; su empleador, Juan Antonio “N”, sería el principal sospechoso.