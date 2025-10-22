Lorena Alfaro, presidenta municipal de Irapuato, presentó en la CDMX parte de las actividades que se llevarán a cabo en la XIII edición del Festival de la Fresa, acompañada por autoridades municipales y representantes del sector turístico.

El objetivo, destacó, es impulsar la promoción de Irapuato como un destino festivo y gastronómico, además de fortalecer el turismo de negocios, deportivo y cultural.

En Irapuato estamos trabajando para consolidar a nuestro municipio como un referente de ciudad festiva, dando a conocer todas las cosas buenas que suceden aquí y fortaleciendo el turismo de negocios, deportivo y cultural. Hoy, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico del Estado, Irapuato es la segunda ciudad más visitada de Guanajuato. Lorena Alfaro

Concursos y actividades del Festival de la Fresa 2025

El Festival de la Fresa 2025 se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre y estará acompañado de importantes eventos como la Expo Agroalimentaria Guanajuato, en su 30ª edición, y el Foro de Construcción 5.0.

En esta ocasión, se contará con la participación especial del municipio de Zamora, Michoacán, reconocido como el principal exportador de fresa a nivel nacional.

La XIII edición incluirá el tradicional Concurso Gastronómico, con la participación de chefs y cocineras tradicionales. Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/BKMxgLV5G4XEcf4N7

Lorena Alfaro presenta en CDMX la XIII edición del Festival de la Fresa. (Cortesía)

También se realizará el concurso “Fresa de Oro”, donde participarán productores locales y regionales, además del 2º Congreso Cake & Bake “El Arte de la Repostería y Panadería”, que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre con exponentes nacionales e internacionales.

De forma paralela, el Foro de Construcción 5.0 “El Futuro de la Construcción es Ahora” abordará temas como Big Data, IoT e Inteligencia Artificial aplicados a la construcción sustentable, con la participación del arquitecto Juve3D.

Posteriormente, del 11 al 14 de noviembre, se celebrará la Expo Agroalimentaria Guanajuato, una de las plataformas de agronegocios más importantes de Latinoamérica, con presencia de 52 países y más de 120 mil visitantes.

Además de estos eventos, el Festival de la Fresa ofrecerá una amplia cartelera artística con presentaciones en el Patio de la Presidencia Municipal y una caravana de emprendedores, talleres, recorridos a cultivos de fresa, un brunch campirano y tours por el Museo de la Cerveza.

El programa musical incluirá: