El Gobierno de la Gente, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, inició el programa “Tocando Puertas”, una estrategia para conocer de primera mano las necesidades de las familias guanajuatenses.

Los titulares del Gabinete Estatal recorrerán los hogares para acercar los programas de gobierno a la comunidad.

Gobierno de la Gente recorre las calles de Guanajuato

Con el lema “Menos ventanilla, más ciudadanía”, la iniciativa busca demostrar que las verdaderas oportunidades y necesidades están en la calle y en los hogares. La Gobernadora ha señalado:

No toda la gente puede venir al gobierno; el gobierno tiene que ir a la gente, a sus hogares. Libia Dennise

Durante las visitas, las y los secretarios escuchan a las familias, resuelven dudas, canalizan apoyos y gestionan soluciones mediante las acciones de gobierno, fortaleciendo la convivencia y la comunidad.

Libia Dennise pone en marcha programa "Tocando Puertas" en Guanajuato. (Cortesía)

En esta primera etapa, el gabinete recorrió varios municipios:

Uriangato: Fondos Tú Puedes, con Ivón Padilla.

Abasolo: Turismo e Identidad, con Guadalupe Robles.

Salvatierra: DIF Estatal, con Alfonso Borja.

Atarjea y Xichú: Secretaría del Nuevo Comienzo, con Rosario Corona.

San Felipe: Secretaría de Salud, con Gabriel Cortés.

“Tocando puertas” continuará por más municipios

El lunes 27 de octubre, la iniciativa llegará a: Tierra Blanca, Manuel Doblado, Irapuato, Cuerámaro, Celaya, Victoria y Purísima del Rincón, con diferentes titulares de dependencias estatales.

Libia Dennise pone en marcha programa "Tocando Puertas" en Guanajuato. (Cortesía)

“Tocando Puertas” es un trabajo coordinado entre dependencias que busca acompañar a la ciudadanía en su vida diaria y fortalecer el tejido social que construye paz y confianza en cada hogar.

El calendario de visitas se publicará en las redes sociales oficiales del Gobierno de la Gente. Cabe señalar que las y los servidores públicos llegan identificados y que ningún programa requiere pagos para su gestión o inscripción.