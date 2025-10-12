La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración del Programa de Artes Visuales de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC), uno de los programas más amplios y diversos del festival.

En esta edición, se presentan 46 exposiciones en 31 recintos de Silao, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, con la participación de más de 400 artistas nacionales e internacionales.

Inauguración del Programa de Artes Visuales del FIC 53

La Gobernadora estuvo acompañada de la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza; la Embajadora del Reino Unido, Susannah Goshko; y la Secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina González.

Con esta inauguración, se consolida el trabajo conjunto entre naciones, estados e instituciones que participan en el FIC. La mandataria destacó su entusiasmo por los logros alcanzados en los primeros días del festival y por la riqueza de estas expresiones artísticas.

El arte visual no solamente nos hermana y nos une, siempre he tenido la impresión de que cuando uno tiene la oportunidad de tocar con los ojos estas piezas maravillosas de arte, se convierten en realidad en espejos, que reflejan lo mas profundo de lo que somos. Libia Dennise

El evento tuvo lugar en el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ), fundado por Don Eulalio Ferrer Rodríguez, y contó con la inauguración de la exposición “Wildlife Photographer of the Year”, de talla internacional, que llega por primera vez a México gracias al Museo de Historia Natural de Londres y con el respaldo de la Embajada del Reino Unido, país invitado de honor del FIC 53.

Libia Dennise inaugura Programa de Artes Visuales del FIC 53 en Guanajuato. (Cortesía)

Posteriormente, la Gobernadora Libia Dennise, acompañada de las autoridades presentes, recorrió el Museo Casa Diego Rivera, donde admiró las exposiciones “Kahlo Sin Fronteras” y “Diego Rivera y su Relación con Veracruz”.

Libia Dennise y su impulso a la cultura

Este esfuerzo es resultado del trabajo del Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Cultura del Estado, en colaboración con instituciones como la Universidad de Guanajuato, el Museo del Pueblo, el Museo Casa Diego Rivera, la Universidad Veracruzana, Fomento Cultural Banamex, Fundación FEMSA, Fomento Cultural BBVA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Secretaría de Cultura de Veracruz, entre otras.

Hoy requerimos, no sólo en México, sino en el mundo, tocar las fibras sensibles en un mundo que parece estar tan conectado, pero a la vez tan alejado de los corazones. Este Cervantino, está llamado a hacer un recordatorio de lo importante que es, que sigámonos conectando en el alma con lo que verdaderamente importa. Libia Dennise

Entre los asistentes se encontraron Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato; Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; Claudia Susana Gómez, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura de Guanajuato; Lupita Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; y Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación.