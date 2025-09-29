En conmemoración del 215 aniversario de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la Ceremonia de Renovación del Fuego Simbólico de la Libertad y el desfile cívico-militar en el estado.

Durante el acto, la mandataria destacó que la renovación del fuego simboliza el compromiso de mantener vivos los ideales de independencia y libertad que dieron origen a México.

Libia Dennise García encabeza el desfile cívico-militar

Durante la ceremonia se recordó el heroísmo de figuras históricas como Miguel Hidalgo y Costilla y Juan José de los Reyes Martínez Amaro, quienes abrieron el camino hacia la independencia de México.

Asimismo, la gobernadora subrayó que su administración ratifica su compromiso con las causas y aspiraciones de los guanajuatenses, transformando los ideales históricos en bienestar, desarrollo y esperanza para la ciudadanía.

Previo a la renovación del fuego, García Muñoz encabezó el desfile cívico-militar, tradición que data de 1910 y que se consolidó como evento anual desde 1925, en donde participaron instituciones educativas, organizaciones culturales y civiles, autoridades municipales, estatales y federales, así como las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.

Entre los asistentes estuvieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el DIF estatal, la Guardia Nacional y la 16 Zona Militar, así como líderes comunitarios y asociaciones civiles.

Con estas acciones, la Libia Dennise García reafirma su compromiso con la historia, cultura y valores cívicos de Guanajuato, destacando la trascendencia de la Toma de la Alhóndiga como símbolo de libertad y unidad nacional.