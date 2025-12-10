En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, encabezó el Encuentro por la Honestidad del Gobierno de la Gente –Construyendo Confianza, donde se busca garantizar que la rectitud, transparencia y profundo respeto por la ciudadanía son los ejes principales de la administración.

Libia Dennise entrega reconocimientos a funcionarios

Durante el evento, la gobernadora entregó a 111 funcionarios el Reconocimiento a las Personas Servidoras Públicas Honestas 2025, galardón que celebra su conducta ejemplar, vocación y su compromiso.

Además, se entregaron los premios Concurso Nacional Transparencia en Corto y del Premio Nacional de Contraloría Social, donde jóvenes, organizaciones y comités ciudadanos impulsan la vigilancia social, el uso ético de la tecnología y la reflexión sobre el combate a la corrupción.

Libia Dennise refuerza la transparencia y la protección de niñas, niños y adolescentes. (Cortesía)

Por otra parte, Libia Dennise destacó el Código de Ética y Honestidad de la Administración Pública Estatal, el cual será una guía de los valores de las dependencias.

Asimismo, destacó que la creación de la Unidad Especializada en Atención de Violencia Sexual contra las Mujeres Servidoras Públicas sigue en proceso.

Gobierno de Guanajuato impulsa integridad y protección infantil

Libia Dennise García asistió a la presentación del Informe de Actividades 2025 ante el Consejo Directivo de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), donde reconoció la labor de esta institución por su compromiso con que cada niña, niño y adolescente viva en un entorno seguro, digno y con oportunidades para desarrollarse plenamente.

“El trabajo que hacen es muy importante para el Guanajuato que queremos; habla mucho de un Estado como el nuestro la protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes, entendiendo que son lo más importante que tenemos si queremos fomentar sociedades de paz e impulsar un mejor futuro para nuestra gente” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Por su parte, la titular de la PEPNNA, María Teresa Palomino Ramos, destacó que entre los avances de este año se tiene:

528 familias participaron en talleres de sensibilización

Se procesaron 166 solicitudes de adopción y 20 de acogimiento

Se lograron 65 adopciones, restituyendo este derecho a 75 niñas, niños y adolescentes

Además, la mandataria estatal encabezó la entrega de uniformes deportivos en la Escuela Secundaria General No. 3, Jesús Reyes Heroles, turnos matutino y vespertino, gracias al programa “Más que un Uniforme”, el cual busca fortalecer la economía de familias, impulsar la permanencia escolar y reforzar la identidad de miles de jóvenes.

Finalmente, señaló que para el ciclo escolar 2025-2026 se han destinado más de 397 millones de pesos para la adquisición de 300 mil uniformes deportivos y resaltó que en León se entregarán más de 66 mil paquetes.

“Queremos que nuestras juventudes sigan estudiando, que continúen preparándose académicamente porque la educación es el motor del desarrollo” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato