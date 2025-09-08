Libia Dennise García, gobernadora del estado de Guanajuato, asistió a la presentación de la obra “El Otro Otelo”, realizada por personas privadas de su libertad. Lizeth Galván Cortés, Secretaría de Cultura, y Julio César Pérez Ramírez, Director General del Sistema Penitenciario, acompañaron a la mandataria durante transmisión del Programa Conectando con la Gente.

Esta puesta en escena se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Prevención y Reinserción Social de León (CEPRERESO), como parte del esfuerzo del “Gobierno de la Gente” para llevar el arte y cultura a las personas privadas de su libertad.

“El Otro Otelo” se proyectará en el Festival Internacional Cervantino 2025

Libia Dennise García dio la bienvenida a la transmisión del Programa Conectando con la Gente, en donde recalcó que la cultura siempre ha sido algo transformador en la vida de las personas, afirmando que se puede trabajar desde todas las aristas para generar paz en la población.

Por otro lado, se dio a conocer que esta puesta en escena es parte de un suceso histórico, pues formará parte del “Proyecto Ruletas” de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, por lo que será transmitida.

“Esta obra fue grabada por TV4 y se estará transmitiendo en la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, los días 16 y 17 de octubre a las 6 de la tarde, para que no se lo pierdan” Lizeth Galván Cortés, Secretaría de Cultura.

Secretarías de Cultura, Seguridad y Paz firman acuerdo para fortalecer la reinserción social

Asimismo, se reveló que con el fin de beneficiar a una población de seis mil 582 personas en los once Centros Penitenciarios de Guanajuato, se firmó un convenio entre las Secretarías de Cultura, Seguridad y Paz, para acordar que se lleven a cabo más talleres y actividades culturales.

“Estamos trabajando en equipo y tenemos un gran apoyo de parte de la Secretaría de Cultura, ya que el objetivo de este convenio es llevar talleres y actividades culturales al interior de los Centros Penitenciarios de nuestro estado, para fortalecer el proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad” Julio César Pérez Ramírez, Director General del Sistema Penitenciario.

Libia Dennise García explicó que los talleres que se llevarán a cabo gracias a este acuerdo son:

Artes Plásticas

Cartonería

Danza Folclórica y Ritmos Latinos

Escritura Creativa

Música

Talla en Madera

Teatro

La “Gobernadora de la Gente”, aseguró que este acuerdo es con la finalidad de fortalecer el proceso de reinserción social, pues se busca promover el desarrollo de las habilidades artísticas, la expresión creativa y el acceso a las manifestaciones culturales para favorecer la reflexión y el crecimiento de la persona para la reconstrucción del tejido social.