Libia Dennise García destacó la importancia de acercarse a las juventudes de Guanajuato, escucharlas y atender sus necesidades durante el programa Conectando con la Gente.

Reconoció a la plataforma Academia Juventudes como un pilar en la formación digital gratuita para jóvenes.

Libia Dennise García estuvo acompañada de autoridades de Juventudes y beneficiarios de la plataforma, quienes coincidieron en la importancia de conocer la realidad, retos y entorno de los jóvenes.

La gobernadora enfatizó que las juventudes son agentes de cambio y una prioridad para su gobierno.

Alcance y beneficios de la Academia Juventudes

Actualmente, 12 mil jóvenes utilizan Academia Juventudes, que ofrece más de 150 contenidos digitales.

Los beneficiarios destacan la utilidad de los cursos, la formación integral y la preparación para la vida, combinando educación, habilidades laborales y acompañamiento vocacional y emocional.

Programas y oportunidades de Academia Juventudes

La plataforma Academia Juventudes integra prácticas profesionales, rutas formativas digitales con valor curricular y próximamente microcredenciales avaladas por la Universidad de Guanajuato.

Los jóvenes pueden inscribirse en https://academia.juventudesgto.com para acceder a contenidos sobre empleabilidad, bienestar, emprendimiento y liderazgo, fortaleciendo su desarrollo integral y profesional.