La ex diputada y ex jefa delegacional de Magdalena Contreras, Leticia Quezada Contreras, lanzó el movimiento social y político ‘Construyendo Prosperamos Juntos’, el cual cuenta con presencia en 29 estados de la república y cuya misión es impulsar una reorganización nacional con visión de largo alcance.

La política de izquierda señaló que ‘Construyendo Prosperamos Juntos’ es mucho más que una organización y aspira a convertirse en una proyecto con rostro ciudadano que, gracias a su representación territorial y sólida estructura, responda a los desafíos actuales del país.

Leticia Quezada Conteras presenta la organización ‘Construyendo Prosperamos Juntos’ (Cortesía)

Quezada Contreras aseguró que la organización nace con el respaldo de más de dos millones de votos y 200 líderes de izquierda de todos los rincones del país, logrando con esto una gran representación en los tres niveles de gobierno.

“Nuestro objetivo es claro: construir una plataforma que no solo observe, sino que incida. Que no solo escuche, sino que transforme” Leticia Quezada Contreras, presidenta de Construyendo Prosperamos Juntos

‘Construyendo Prosperamos Juntos’ va por Reforma Electoral y defiende la renovación de mandato

Leticia Quezada Contreras, la presidenta de ‘Construyendo Prosperamos Juntos’, señaló que el movimiento cuenta con el respaldo de varios destacados líderes de la izquierda mexicana, como:

Alonso Ramírez Reyes , promotor nacional de Construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación

, promotor nacional de Construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación Julio Adán Cárdenas González coordinador de Construyendo Justicia

coordinador de Construyendo Justicia Carlos Cervantes Godoy, coordinador del Centro Histórico de la Ciudad de México

Asimismo, señaló que los objetivos inmediatos de ‘Construyendo Prosperamos Juntos’ son darle un nuevo sentido a la participación ciudadana, la defensa de la democracia y construir una plataforma con voz real y eficaz.

Quezada Contreras también adelantó que son defensores de la figura de la ratificación de mandato, pues se trata de la mejor herramienta de vigilancia ciudadana, y también impulsarán una reforma electoral que dé mayor transparencia y representatividad al sistema electoral.

También presentaron una ambiciosa agenda de alianzas estratégicas entre las que destacan un convenio de colaboración con Fuerza Migrante, que es una de las organizaciones más influyentes entre la población de origen mexicano en Estados Unidos; y con el plan nacional Construyendo el Segundo Piso de la 4T, encabezado por el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar.

Presente en el evento de lanzamiento, Ramírez Cuéllar señaló que Construyendo Prosperamos Juntos cuenta con “estructura, visión y resultados”, y agregó: