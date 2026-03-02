León concluyó su participación en la 45 Vitrina Turística ANATO realizada en Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de febrero, donde la entidad logró alcanzar acuerdos esenciales para la proyección turística de la ciudad a nivel internacional.

La 45.ª Vitrina Turística ANATO contó con la participación de más de 56 mil asistentes de 35 países, posicionando a León como destino internacional, destacando sus atractivos turísticos, culturales e históricos, y su conectividad aérea con 194 vuelos semanales a las principales ciudades de México y del mundo.

León refuerza alianzas internacionales en la ANATO

Durante la ANATO participó Yazmín Quiroz López, directora general de Hospitalidad y Turismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo e Identidad, con el objetivo de sostener reuniones clave con representantes de asociaciones latinoamericanas, tour operadores, agentes de viajes y organismos relevantes del segmento MICE para la atracción de eventos de talla mundial.

León consolida su proyección internacional en turismo de reuniones (cortesía)

Quiroz López tuvo un encuentro con la oficial senior del Buró de Convenciones de Bogotá, Kamila Caselles, quienes acordaron reforzar los lazos de colaboración para impulsar reuniones a nivel internacional en al menos cinco sedes importantes. Asimismo, se establecieron acuerdos para una capacitación virtual en la estrategia comercial con ambos equipos de promoción.

Por otra parte, se acordó un viaje de familiarización para la próxima edición de FIEXPO Workshop & Technical Visit, que se realizará del 17 al 20 de marzo, y que congregará a proveedores y destinos con compradores especializados de la industria de reuniones.

Además, la funcionaria logró un enlace directo con Alexandra Torres, quien recientemente fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la International Congress and Convention Association (ICCA).

Finalmente, se dio a conocer que la comitiva de León acordó 23 citas de negocios y nueve entrevistas con medios de comunicación para posicionar a la entidad como destino turístico, promoviendo su historia, tradición, identidad, infraestructura y servicios.