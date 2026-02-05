La obra reciente del artista venezolano Sheroanawe Hakihiiwe formará parte de la Feria Material 2026, gracias a la presentación conjunta de las galerías ABRA (Venezuela) y PROXYCO (Nueva York).

La propuesta del creador indígena yanomami estará disponible del 5 al 8 de febrero, con un conjunto de dibujos y pinturas que dialogan entre la creación contemporánea y las tradiciones ancestrales de su comunidad.

La obra de Sheroanawe Hakihiiwe se inspira en el bosque amazónico

La producción artística de Sheroanawe Hakihiiwe se nutre de los detalles del bosque amazónico y de la cosmovisión del pueblo yanomami, integrando símbolos, paisajes y memorias colectivas en un lenguaje visual propio.

La exhibición es impulsada por las galerías participantes, en un contexto marcado por un giro profundo en el panorama político y cultural de Venezuela, lo que refuerza la relevancia de visibilizar voces indígenas en circuitos internacionales del arte contemporáneo.

El objetivo de Sheroanawe Hakihiiwe es preservar la memoria de su pueblo y mostrarla al mundo. En sus obras contemporáneas hace que motivos del pasado y el presente coexistan en un archivo vivo del patrimonio inmaterial yanomami. PROXYCO

Cabe destacar que la obra del artista abrió en 2026 el programa de exposiciones del Museo Tamayo con la muestra “Wayamou: Lenguas de lo común”, realizada en colaboración con la artista mexicana Laura Anderson.

Sheroanawe Hakihiiwe nació en Sheroana, Venezuela, en 1971. Actualmente vive y trabaja entre Caracas y Platanal, comunidad yanomami ubicada en el Alto Orinoco.

Desde la década de los noventa ha desarrollado un lenguaje visual que rastrea y conmemora paisajes, cosmogonías y tradiciones ancestrales indígenas.