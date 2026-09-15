La Insurgencia presentó el primero de cuatro spots realizados con inteligencia artificial, como parte de la campaña con la que conmemora su décimo aniversario y busca incorporar nuevas tecnologías a la promoción de su celebración taurina en Aguascalientes.

La propuesta forma parte de las actividades previas al evento que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en la Plaza de Toros San Marcos, donde la tauromaquia, la música y la historia se reunirán en una jornada a beneficio del DIF Estatal.

¿Cuándo será el décimo aniversario de La Insurgencia?

La celebración por los 10 años de La Insurgencia se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros San Marcos, en Aguascalientes.

El festejo contará con la participación de El Payo, Juan Pablo Sánchez y Román, quienes lidiarán tres toros de Santa Inés y tres de La Asunción como parte del programa taurino.

La jornada también tendrá la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección del maestro Román Revueltas, con un programa musical preparado especialmente para la ocasión.

Además de reunir espectáculos taurinos y musicales, el evento tendrá un fin benéfico a favor del DIF Estatal, como parte de la celebración de aniversario.

La Insurgencia celebra 10 años con spots hechos con IA (Cortesía )

La Insurgencia apuesta por la inteligencia artificial

La incorporación de esta tecnología representa una nueva forma de presentar la celebración y de generar expectativa entre los aficionados, al combinar elementos de innovación con la tradición taurina que caracteriza al encuentro.

Con esta campaña, La Insurgencia suma un componente tecnológico a su décimo aniversario, previo a una jornada que reunirá tauromaquia, música y solidaridad en la Plaza de Toros San Marcos.