El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acudió a los municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria para supervisar la atención integral que reciben las familias afectadas por las lluvias torrenciales.

Durante la jornada, el mandatario anunció la apertura de caminos, la entrega de apoyos y el despliegue de ocho mil servidoras y servidores públicos estatales que colaboran en las labores de habilitación y distribución de ayuda humanitaria.

Julio Menchaca llama a la unidad ante la emergencia en Hidalgo

Menchaca hizo un llamado a la unidad ante la emergencia registrada en Hidalgo, destacando que los esfuerzos continúan con una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.

Gracias a esta colaboración, se ha avanzado en la reapertura de caminos, el restablecimiento de la comunicación y la entrega de insumos y apoyos económicos. Además, anunció que en una segunda etapa se llevará a cabo la reconstrucción de escuelas, clínicas y viviendas.

No estamos parando por esfuerzo ni por recursos, se está trabajando intensamente con las y los presidentes, con los cabildos. Este es un momento de unión, independientemente de nuestra forma de pensar, de nuestras preferencias, es tiempo de unión, es tiempo de utilizar esta oportunidad para que nos una el cariño enorme que le tenemos a nuestra tierra, a nuestras comunidades. Julio Menchaca

Gobierno de Hidalgo mantiene acciones de rehabilitación y entrega de apoyos

Por su parte, Pablo Octavio Olvera Sánchez, director general del Centro SICT Hidalgo, señaló que desde el primer momento se ha trabajado de manera conjunta para atender las afectaciones a la red carretera. Actualmente, esta dependencia opera con maquinaria especializada y realiza levantamientos técnicos para la etapa de reconstrucción.

En tanto, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, informó que el 19% de los derrumbes en la entidad ocurrieron en San Bartolo y el 11% en Tenango. Reiteró que se sigue la instrucción del gobernador de trabajar día y noche hasta reabrir cada camino afectado.

Julio Menchaca supervisa atención en San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria. (Cortesía )

Finalmente, Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, adelantó que se abrirá una ventanilla para apoyos por pérdidas catastróficas dirigida a personas agricultoras, ganaderas y acuicultoras.

Mientras tanto, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte, informó que se mantendrá el trabajo colaborativo para la entrega de víveres e insumos en las comunidades afectadas.