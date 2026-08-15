Mi experiencia al haber sido directora de promoción turística me enseñó que la verdadera magia de un destino también se mide por por la fuerza de sus tradiciones. Comprendí que los presupuestos y las campañas de promoción son importantes herramientas, pero el verdadero corazón del turismo late en el orgullo de las comunidades que abren sus puertas al mundo para compartir su identidad.

A propósito del día de la Virgen de la Asunción, que se celebra como fiesta patronal de Nopaltepec, Estado de México, es imposible no reflexionar sobre el inmenso valor que el turismo religioso y cultural aporta a nuestro país. Las festividades locales no son simples eventos en un calendario litúrgico, son el motor económico, social y cultural que sostiene la vida de comunidades enteras fuera de las grandes rutas turísticas.

Cuando se trabaja desde una oficina de gobierno, es fácil perderse en las cifras de ocupación hotelera o en la derrama económica estimada. La realidad del turismo se entiende en el terreno, cuando visitas Nopaltepec un 15 de agosto. Al ver la Parroquia de Santa María de la Asunción vestida de fiesta y rodeada del fervor popular, se comprende el verdadero impacto del turismo religioso. Una festividad patronal no es solo folclore, desencadena un beneficio comunitario inmediato que impacta directamente en las familias locales.

Se logra la activación de la economía local, el dinero de los y las visitantes llega sin intermediarios a quienes venden alimentos tradicionales, tunas, artesanías y productos derivados del nopal. Se preserva el patrimonio, la comunidad se organiza de manera voluntaria para embellecer, limpiar, adornar y restaurar sus calles. Se fortalece el tejido social, las nuevas generaciones heredan el respeto por sus raíces y el arte de la hospitalidad, fortaleciendo la cohesión social.

La Fe y las tradiciones son la puerta de entrada para descubrir todo el entorno regional. Quien llega motivada o motivado por la devoción a la Virgen de la Asunción a Nopaltepec, termina maravillado o maravillada por atractivos de escala mundial, como el histórico Acueducto del Padre Tembleque.

El turismo, visto desde esta perspectiva, se convierte en el eje que permite a municipios con la categoría de Pueblo con Encanto mantenerse vigentes y autosuficientes. Juntas y juntos impulsemos la difusión de nuestras fiestas patronales para garantizar que la riqueza turística de México se distribuya directamente en el corazón de nuestros pueblos.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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