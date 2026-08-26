José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, negó que haya ocurrido un atentado contra la alcaldesa interina de Paraíso.

Momentos antes, la alcaldesa María Elisa Hernández había denunciado amenazas directas y un ataque armado frente a su domicilio durante la madrugada del martes 25 de agosto de 2026.

Sin embargo, José Ramiro López Obrador rechazó calificar estos hechos como una agresión dirigida, sobre el argumento de que solo se escucharon detonaciones en la zona.

“Se escucharon disparos, pero no es atentado”. José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

Atacan la casa de María Elisa Hernández, alcaldesa interina de Paraíso (Especial)

José Ramiro López Obrador rechaza atentado y asegura que la Fiscalía ya investiga

Pese a rechazar calificar las detonaciones cerca de la casa de María Elisa Hernández como un atentado, José Ramiro López Obrador señaló que la Fiscalía de Tabasco está investigando el hecho junto a la Secretaría de Seguridad.

“Están investigando. La Fiscalía está investigando y también la Secretaría de Seguridad”. José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

Asimismo, José Ramiro López Obrador rechazó que este incidente desestabilice al municipio de Paraíso, donde prometió que se reforzará la vigilancia para mantener la tranquilidad.

Sobre este hecho, la suplente de Alfonso Baca comentó que aún no se conoce la identidad ni intención de los responsables, pero insistió en que actuará estrictamente por la vía legal para esclarecer los hechos.

Por la tarde, la alcaldesa de Paraíso se reunió en privado con el Fiscal General del Estado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y el subsecretario de Gobierno para tomar acciones sobre lo ocurrido.