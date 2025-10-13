Cientos de familias salieron este domingo, 12 de octubre, para la Jornada de Reforestación impulsada por el gobernador Javier May, donde se cumplió la meta de sembrar más de 2 mil árboles de diferentes especies.

Familias hacen un cambio en Tabasco

Desde las seis de la mañana, diferentes familias de los 17 municipios salieron con el objetivo de mejorar las condiciones de medio ambiente que se tiene en Tabasco, pues se lograron plantar al menos dos mil 400 árboles en todo el estado.

Los tabasqueños y tabasqueñas no estuvieron solas, pues trabajaron de la mano de servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de empleados de Grupo Coca Cola FEMSA y la Revista Más Líderes.

Jornada de Reforestación 2025 logró sembrar más de dos mil árboles en Tabasco (Cortesía)

Durante la jornada, varios de los asistentes dieron su opinión sobre este hecho que definieron como “sin precedentes”, como Don Jovino, quien señaló que “esta jornada es importante para regresarle al medio ambiente un poco de lo que hemos destruido como seres humanos”.

Asimismo, los participantes detallaron que esta jornada es importante para involucrar a las nuevas generaciones en actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Jornada de Reforestación 2025 logró sembrar más de dos mil árboles en Tabasco (Cortesía)

La señora Guadalupe Martínez Calcáneo y el señor Samuel Arturo Cadena Muñoz, señalaron que el “sembrar árboles es oxigenar el mundo en el que vivimos. Es una iniciativa que sale de Tabasco para la humanidad”.

Finalmente, Samuel Arturo Cadena, participante de la jornada, afirmó que con todas las plantas se está contribuyendo a regenerar y proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que se ayuda a la mitigación del cambio climático.