El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, visitó Zacatecas para encabezar una jornada de trabajo político en la que se reafirmó el rumbo del partido y su regreso a los principios que le dieron origen.

En un ambiente de entusiasmo y compromiso, el dirigente destacó que Acción Nacional busca consolidarse como un partido cercano a la ciudadanía, firme en sus convicciones y comprometido con las causas sociales.

Asimismo, subrayó que el PAN mantiene como ejes fundamentales valores como la patria, la familia y la libertad.

Jorge Romero refuerza estructura del PAN en Zacatecas

Durante el encuentro, se reconoció el liderazgo del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, quien fue nombrado Coordinador Estatal de Estructura por el Cambio en la entidad, destacando su trabajo territorial.

También se reconoció la labor de la diputada federal Noemí Luna, por su desempeño en la Legislatura y su representación de los principios del partido.

En este contexto, Jorge Romero hizo un llamado a los comités municipales y a la militancia panista a redoblar esfuerzos, trabajar con organización y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Además, invitó a la población a estar atenta al mensaje nacional del PAN programado para el 21 de marzo, el cual abordará temas relacionados con la defensa de las libertades, la democracia y el rumbo del país.

El dirigente también destacó que el partido mantiene una postura abierta e incluyente, convocando a la ciudadanía a sumarse y participar activamente en la vida pública.