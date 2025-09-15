El gobernador Javier May Rodríguez se reunió con integrantes del Consejo Directivo de Cárnicos Frigorífico (Fricetab) de Centro, Tabasco, encabezado por su presidente, Oliver Falcón Morales, quienes presentaron el plan de desarrollo e inversión del lugar.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca, Luisa del Carmen Cámara Cabrales, y la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, Javier May conoció los detalles del proyecto y recorrió las instalaciones, que cuentan con:

Área de báscula propia

Médicos acreditados por SENASICA

Planta de tratamiento de agua

Área de sacrificio

Personal capacitado para realizar estas labores

Rastro TIF para garantizar inocuidad alimentaria y sanidad animal

Oliver Falcón Morales destacó que contar con un Rastro TIF permitirá garantizar la inocuidad alimentaria, la sanidad animal y recuperar el estatus agropecuario sanitario de Tabasco.

“Con esto se estaría dando cumplimiento al compromiso número 29 de su Gobierno, al contar con un Rastro TIF en el estado, y alinearnos a otros compromisos de su administración, como el cuidado al medio ambiente y el impulso a la ganadería” Oliver Falcón Morales

Los integrantes del Consejo reconocieron el compromiso del Gobierno de Tabasco por impulsar proyectos como Crédito Ganadero a la Palabra, que otorga apoyos en especie a pequeños productores para aumentar el hato ganadero y recuperar el estatus sanitario a nivel nacional.

Javier May recorre instalaciones de Fricetab en Tabasco para conocer el proyecto de inversión de Oliver Falcón Morales.

Durante el encuentro también participaron los subsecretarios de Desarrollo Agrícola y Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio, y de Pesca y Acuacultura, Guillermo Priego León, así como el secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi.