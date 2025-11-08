El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró el Pre-Festival del Chocolate en Comalcalco, un encuentro que honra la historia, el sabor y la tradición del producto estrella del estado.

Durante tres días, del 7 al 9 de noviembre, el municipio reunirá a más de 100 expositores que ofrecerán talleres, catas y actividades que abren camino al 14° Festival del Chocolate, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en Villahermosa.

El Pre-Festival del Chocolate en Comalcalco se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre (Cortesía)

Comalcalco es cuna del cacao mexicano

En el parque central, el gobernador estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Tabasco, Aurora Raleigh de la Cruz, y el alcalde Ovidio Peralta Suárez, donde reafirmó su compromiso con los productores de cacao y recordó que llevar este evento a Comalcalco es una promesa cumplida.

“Extender este festival a Comalcalco fue un compromiso que hicimos en campaña y hoy lo estamos cumpliendo y con mucho orgullo, porque este municipio, corazón cacaotero de Tabasco, merece ser reconocido por su aportación al desarrollo de la entidad” Javier May, gobernador de Tabasco

Por su parte, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, destacó que esta edición no solo es la antesala de las celebraciones mayores, sino también se convierte en un homenaje a quienes han mantenido viva la producción del cacao.

Mientras que el alcalde Ovidio Peralta Suárez afirmó que este evento representa un acto de justicia y reconocimiento hacia las familias que se dedican a cultivar, fermentar y transformar el cacao.

“Esto es un acto de justicia por aquellos que durante muchos años cosecharon el cacao, lo tostaron, lo fermentaron y sobre todo también para los que ahora aquí en Comalcalco lo están transformando” Ovidio Peralta, alcalde de Comacalco

Arranca Pre-Festival del Chocolate

El arranque del Pre-Festival incluyó la Ceremonia ‘Kakawá’, el cual es dedicada a artesanos y chocolateros locales, y la proyección de un video mapping que narró la historia de Comalcalco y sus raíces productivas.

Finalmente, el gobernador Javier May, encabezó el recorrido “Del Grano al Chocolate”, acompañado por familias comalcalquenses que celebraron con orgullo la identidad tabasqueña y el valor cultural del cacao.

La jornada culminó con muestras gastronómicas y presentaciones artísticas que recordaron por qué Tabasco es reconocido como la tierra del mejor cacao del mundo.