El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que este 2025 se han invertido más de 3 mil millones de pesos en obra pública para fortalecer el desarrollo de los 17 municipios y mejorar las condiciones de vida de las y los tabasqueños.

Las obras comenzaron en los primeros meses del año con el propósito de concluir antes de la temporada de lluvias. Como parte de esta estrategia, el mandatario realizará una gira de trabajo por los municipios de Centro y Nacajuca, donde entregará acciones en vialidad e infraestructura educativa, entre otras.

En conferencia de prensa, destacó que desde inicios de año se llevaron a cabo proyectos de alto impacto social, entre los que se incluyen:

Edificación de viviendas

Construcción y rehabilitación de calles, caminos y carreteras

Espacios recreativos

Mantenimiento de plantas de agua potable

Modernización de sistemas de drenaje

Con apoyo federal, Javier May fortalece la 4T en Tabasco

May Rodríguez subrayó que el esfuerzo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien visitó Tabasco el pasado sábado en su cuarta gira de trabajo por la entidad, ha permitido consolidar la transformación del estado.

Durante el encuentro con la ciudadanía, Sheinbaum presentó avances de los programas sociales federales y anunció proyectos estratégicos que iniciarán próximamente en el estado.

Nosotros expusimos que el trabajo coordinado entre la Federación y el Gobierno del Pueblo beneficia a más de 1.3 millones de tabasqueñas y tabasqueños, con una inversión social de más de 60 mil millones de pesos Javier May

Actualmente, en Tabasco llegan dos programas sociales a cada una de las 669 mil viviendas, lo que refleja la magnitud de la Cuarta Transformación en la entidad.

Javier May enfatiza la importancia de rescatar las tradiciones tabasqueñas

El mandatario adelantó que continuará con sus recorridos por los Centros Integradores. El jueves 25 de septiembre visitará la villa Tamulté de las Sabanas (Centro), y el viernes 26 estará en Multé (Balancán), donde encabezará Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio.

Javier May destaca la inversión de más de 3 mil mdp en obras que impulsan el desarrollo de los 17 municipios de Tabasco.

Además de la obra pública y los programas sociales, el Gobierno del Pueblo impulsa acciones para preservar la cultura y las artes, con el objetivo de que las y los jóvenes conozcan las tradiciones de Tabasco y desarrollen su talento.

En este marco, destacó la participación del estado como invitado especial en la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (CDMX), así como la próxima realización del Festival Cultura Ceiba 2025, en octubre.