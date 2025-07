Al rendir su Segundo Informe Trimestral de labores, el gobernador Javier May Rodríguez, subrayó que con finanzas sanas y un pueblo que confía en sus autoridades, se avanza hacia un modelo de desarrollo comprometido con el bienestar de su gente.

Por ello, indicó, 31 mil millones de los 66 mil millones que comprende el Presupuesto de Egresos de este año, se han orientado a fortalecer los programas sociales, impulsar la obra pública y garantizar la seguridad de las familias.

Durante el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en el que dio cuenta de los logros obtenidos por el Gobierno del Pueblo, Javier May puntualizó que en sólo nueve meses de gestión se ha logrado que en Tabasco haya gobernabilidad democrática, porque la política y las libertades se ejercen para servir a la gente y los derechos se hacen valer.

Javier May, gobernador de Tabasco (Cortesía)

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

Javier May expuso que, en materia de seguridad, con acciones contundentes y en plena coordinación con instituciones del Gobierno federal se ha hecho frente al contexto de violencia que encontró hace nueve meses.

Esto ha permitido destinar una inversión de mil 800 millones de pesos para devolver la tranquilidad al pueblo, mediante una estrategia basada en el fortalecimiento de la presencia policial territorial, la capacidad operativa y la articulación interinstitucional.

Javier May enfatizó que la seguridad y la paz en Tabasco no son logros improvisados, son resultado de una estrategia clara, firme y permanente, por lo que hoy no hay territorio sin ley y la tranquilidad se empieza a sentir en hogares, calles y comercios.

La disminución de más del 36% en los homicidios dolosos a nivel estatal, y hasta 50% en el municipio de Centro, confirma que la estrategia funciona y que se avanza hacia comunidades más seguras, tras años de vivir bajo el miedo, aseveró, y recalcó Javier May.

En el rubro de obra pública, destacó que en 2025 habrá en la entidad una inversión histórica de más de 3 mil 100 millones de pesos, de los que ya se aplicaron más de 2 mil 134 millones entre enero y junio.

Es decir, durante la segunda mitad del año se invertirán más de mil millones en proyectos de infraestructura para el desarrollo y el bienestar.

Entre las acciones sobresalen la construcción del nuevo plantel del Cobatab en Pomoca, Nacajuca; obras de agua potable, drenaje y saneamiento; el desazolve de 284 kilómetros de redes sanitarias para reducir riesgo de inundaciones; la reconstrucción del histórico Puente Naranjeño, en Cárdenas, inhabilitado desde hace tiempo; el rescate de la Vía Corta a Cunduacán; y la construcción de las primeras mil 410 casas del Programa Vivienda para el Bienestar.

Paralelamente, abundó, están en marcha la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano Intermunicipal Villahermosa–Nacajuca, que dará forma a una metrópoli equilibrada, con espacios para la vivienda, la industria y los servicios; la liberación de derechos de vía para el nuevo Tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas; y la regularización para el nuevo Puerto de Frontera.

Javier May subrayó que, como parte de una nueva forma de gobernar, se pusieron en marcha las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, una estrategia con la que se acercan servicios a la población, se han atendido más de 130 mil familias en 66 centros integradores, y se han logrado más de 75 mil atenciones integrales, con servicios que incluyen consultas médicas, odontológicas, acciones de salud reproductiva, aplicación de vacunas y detección de enfermedades.

EN OCTUBRE, GRAN JORNADAS DE REFORESTACIÓN

Javier May remarcó que Tabasco demuestra que la Cuarta Transformación también es ecológica, y explicó que, a través de los viveros comunitarios se han producido más de un millón 900 mil plantas que serán utilizadas en la gran jornada de reforestación programada para octubre de este año, cuando se sembrarán 10 millones de ejemplares, razón por la que convocó a todas y todos a sumarnos a esta gran jornada de reforestación a favor de Tabasco y las nuevas generaciones.

“Invitamos incluso a quienes se han manifestado recientemente en defensa de los árboles. ¡Ahí los esperamos, para que se sumen! Nosotros defendemos el medio ambiente con hechos, no con palabras”, remarcó, al referir que sólo en los primeros nueve meses de su administración, se emitió la declaratoria de la reserva ecológica del Manatí y en junio se formalizaron los trabajos para declarar a “Cinco Lagunas”, como una nueva Área Natural Protegida del Estado.

Adicionalmente, se avanza en el rescate integral de la “Laguna de las Ilusiones”, a través de medidas que buscan solucionar la problemática de contaminación y rellenos del cuerpo de agua, así como contribuir en la restauración del ecosistema, recalcó.

ACCIONES PARA EL BIENESTAR

En el rubro de desarrollo económico, resaltó el compromiso de entregar 10 mil Tandas para la Mujer, con una inversión de 50 millones en los 17 municipios, como un acto de confianza y reconocimiento a las mujeres que sostienen la economía familiar, en tanto que, en movilidad, resaltó los avances del Programa de Regularización de Motocarros y Pochimóviles, en el cual se han recibido cerca de 2 mil solicitudes.

Sobre las acciones impulsadas por el Gobierno del Pueblo para rescatar el campo, remarcó que el programa Pescando Vida, considerado el más importante de su tipo en todo el país, alcanzó en junio su meta anual, con la incorporación de 2 mil 500 beneficiarios en 6 municipios, mientras que Crédito Ganadero a la Palabra concretó la entrega de 579 paquetes, integrados por 5 mil 790 novillonas y 579 sementales, en Macuspana y Emiliano Zapata, con una inversión superior a 157 millones de pesos.

El Gobernador agregó que, para garantizar la salud del hato, se intensificó el Barrido Sanitario, aplicando cerca de 61 mil pruebas caudales en mil 926 Unidades de Producción Pecuaria, y en paralelo, se continúa la lucha contra el gusano barrenador del ganado, con una disminución del 73 por ciento en su incidencia.

Desde un abarrotado Centro de Convenciones, a donde se dieron cita más de 4 mil tabasqueñas y tabasqueños, destacó que a través de Sembrando Vida estatal, al cierre de junio, se han incorporado a 8 mil beneficiarios que reciben un jornal mensual de 5 mil pesos, y en los próximos meses se integrarán 12 mil campesinos más, para llegar a una meta de 20 mil en 2025.

EDUCACIÓN PARA TRANSFORMAR

Durante un informe detallado que se prolongó por casi 2 horas, dejó claro que la transformación educativa en Tabasco está en marcha y es irreversible, de allí que a través de programa “Inclusión Digital” se distribuyeron 122 mil 438 tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria de todo el estado, con una inversión histórica de más de 367 millones de pesos.

También destacó el acierto de haber convertido a la Quinta Grijalva, alguna vez símbolo de exclusividad, en un Centro Cultural que desde su apertura ha recibido más de 78 mil visitantes y ha sido punto de encuentro para familias de todos los estados y de más de 20 países, que han encontrado un espacio vivo de arte y comunidad.

SALUD, UNA PRIORIDAD

Dijo que otro rubro en el que se ha puesto especial atención es el de la salud, por lo que continúa siendo una prioridad la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, zika y chikungunya.

“A la fecha, se han realizado acciones cíclicas de control larvario, logrando eliminar cerca de 11 millones de objetos que acumulan agua y retirando más de 44 mil llantas para su disposición final; además; se ha protegido a la población de 624 localidades, con la fumigación de más de 92 mil hectáreas”, recalcó, y dijo que, como resultado de todas estas medidas, se logró la disminución del 89 por ciento de casos confirmados por dengue, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De frente al pueblo, el mandatario subrayó que en materia de asistencia social se impulsa una política que brinda atención prioritaria a la población más vulnerable, por lo que entre los esfuerzos emprendidos se encuentra la entrega de apoyos de rehabilitación, con un total de 3 mil 117 aparatos ortopédicos y artículos médicos, distribuidos entre la población que más lo necesita.

El Segundo Informe Trimestral sirvió también para hacer un homenaje a las y los deportistas que representan dignamente a Tabasco en la Olimpiada Nacional Conade 2025, una justa que concluirá hasta finales de este mes pero augura un logro más para la entidad, al cosechar hasta ahora 37 medallas en total: 9 de oro, 8 de plata y 20 de bronce.

En el presídium, el mandatario tabasqueño se hizo acompañar por beneficiarios de los distintos programas, atletas y ciudadanos de distintas comunidades, con quienes compartió los logros de la transformación.