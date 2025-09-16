En la noche del 15 de septiembre, Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia desde la emblemática Plaza de Armas de Villahermosa, acompañado por beneficiarios de programas del bienestar.

Javier May honra a mujeres, juventudes, comunidades indígenas y migrantes

El gobernador de Puebla estuvo acompañado por primera vez de personas del pueblo, como adultos mayores, personas con discapacidad, emprendedoras, campesinas y campesinos.

El gobernador de Tabasco estuvo acompañado del pueblo (Cortesía)

Durante su primer grito, May Rodríguez rindió homenaje a los héroes de la independencia, al tiempo que reconoció el papel de las mujeres, juventudes, comunidades indígenas y migrantes en la historia y lanzó un reconocimiento para la Cuarta Transformación.

“¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las niñas, los niños y las juventudes! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos indígenas! ¡Vivan nuestras paisanas y paisanos migrantes! ¡Viva la paz! ¡Viva la honestidad! ¡Viva el pueblo de Tabasco!” Javier May, gobernador de Tabasco

El gobernador estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Tabasco, Aurora Raleigh de la Cruz, así como de representantes de los poderes estatales y de las fuerzas armadas.

La plaza del Palacio Municipal se llenó de colores con la verbena popular “Viva El Edén”, que dio inicio a las 18:00 horas con actividades culturales y artísticas, cerrando con la presentación de Luis Antonio López “El Mimoso”.

El gobernador de Tabasco estuvo acompañado del pueblo (Cortesía)

De esta manera, el gobierno de Javier May celebró las fiestas patrias conmemorando el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México, reafirmando su compromiso con la transformación social.