El 12 de octubre se llevará a cabo la Jornada de Reforestación 2025 en Tabasco, por lo que Javier May Rodríguez, gobernador de la entidad, invitó a las y los tabasqueños a sumarse a esta iniciativa con el objetivo de combatir la pérdida de biodiversidad.

La Jornada de Reforestación tiene como objetivo plantar 2.4 millones de árboles

Desde Comalcalco, el mandatario dio los detalles de esta jornada que busca mitigar el cambio climático, mejorar la salud del suelo y prevenir la erosión.

“Vamos a sembrar un árbol por cada habitante. Es un reto, estamos todas y todos invitados para que sea una jornada interesante” Javier May, gobernador de Tabasco

Por su parte, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló que se tiene una meta de plantar 2.4 millones de árboles a lo largo de dos mil 500 hectáreas, lo que ayudará a reducir la temperatura hasta 8 grados centígrados. Asimismo, se planea recuperar especies nativas como:

Cacao

Cedro

Cebolla

Ceiba

Guayacán

Limón

Macuilí

La Jornada de Reforestación 2025 se realizará el domingo 12 de octubre (Cortesía)

Si buscas ser parte de la Jornada de Reforestación 2025, impulsada por Javier May, puedes registrarte en la página oficial reforestando.tabasco.gob.mx y acceder al enlace “Me sumo a la Jornada”, y así ser parte del cambio.