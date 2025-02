En video fue captado el momento en que un ladrón, conocidos como “motoratas”, le robó celular a una mujer en Guadalajara, Jalisco.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se registró que en el último trimestre de 2024, octubre a diciembre, hubo un 82.9% de percepción de inseguridad en Guadalajara.

Mientras que en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero 2025 se registraron 488 robos a transeúntes en Jalisco, en vía pública.

Video: “Motorata” roba celular a mujer en Guadalajara, sólo fueron segundos

Fue el medio Guardia Nocturna en donde se compartió el video del ladrón, “motorata”, que le robó el celular a una mujer en Guadalajara, exactamente en la parada del autobús en la colonia San Juan Bosco.

El video se obtuvo de una cámara de seguridad, captado en plena mañana del 18 de febrero 2025, exactamente a las 10:29 horas, cuando el “motoladrón” le arrebató el celular a una mujer en la parada de autobús.

El robo del “motoladrón” solamente duró 9 segundos, desde que apareció en la esquina de la calle, antes de girar y avanzar sobre la banqueta de una avenida de Guadalajara, en donde le quitó el celular a la mujer.

En el video etiquetaron a la Policía de Guadalajara, sin embargo, se desconoce la continuación de la investigación e igualmente no se sobre si la mujer interpuso una denuncia por el robo de su celular.

Por otra parte, las personas alrededor tampoco se dan cuenta del robo del celular de parte del “motoladrón”, con excepción del señor frente a la mujer.

Estas son las recomendaciones para evitar que te roben el celular en plena calle

Videos como el del “motoladrón” que le robó el celular a una mujer en Guadalajara se han vuelto cada vez más frecuentes no solamente en el municipio de Jalisco.

Hace días se viralizaron unos videos de ladrones que arrebataban el celular en las ventanillas de los autobuses, por lo que el factor de distracción ha apoyado a este nuevo modus operandi.

Por lo que entre las recomendaciones de portales de seguridad señalan que debes estar consciente de tu entorno y evitar sacar tu celular en lugares especialmente peligrosos o en la noche.

Sin embargo, también recuerdan estar siempre alerta: evita distraerte demasiado en tu celular en vías públicas o áreas concurridas, así como en horas donde no hay mucha luz, como madrugada o noche.

Igualmente, Seguridad Superior recomienda que no exhibas tu celular en lugares públicos para no tentar a los ladrones, mantenlo guardado en un sitio seguro que no sean los bolsillos traseros.

En enero 2025, acorde con el informe del SESNSP, se registraron 4 mil 128 robos a transeúntes en vía pública en todo el país, más 392 en espacios públicos.