La cantante Silvana Estrada- de 28 años de edad- reprograma concierto en Guadalajara hasta abril tras violencia en Jalisco.

Ante la difícil situación que se vivió en Jalisco, Silvana Estrada decidió cambiar de fecha su concierto con el que cerraría la primera parte de su gira por México.

Silvana Estrada reprograma hasta abril su concierto en Guadalajara

Mediante sus redes sociales, Silvana Estrada anunció que reprogramará su concierto en Guadalajara, el cual se llevaría a cabo en el Teatro Diana.

El show de Silvana Estrada ahora será hasta el viernes 17 de abril 2026.

Originalmente, la presentación de Silvana Estrada sería el 26 de febrero.

Silvana Estrada reprograma concierto en Guadalajara hasta abril (Silvana Estrada / Facebook)

Sin embargo, ante el contexto que se vive en Guadalajara el concierto se pospuso.

Mediante una carta, Silvana Estrada explicó las razones por las que cambio de fecha su show en vivo:

“Tomamos esta decisión siguiendo las medidas de prevención y las recomendaciones de seguridad que surgieron tras los hechos recientes en Jalisco y en consideración del sentir de la comunidad. Sabemos que muchas personas iban a viajar para acompañarnos y nos hacía mucha ilusión cerrar la gira en Guadalajara a casa llena, pero hoy lo más importante es que estemos a salvo y en calma. Estos meses me han hecho amar y admirar aún más la riqueza de nuestro país y la maravilla de su gente. Por eso duele tanto que, en medio de todo ese amor compartido, tengamos que posponer este encuentro debido a la violencia y la inseguridad. Lo último que queremos es ponerlos -o ponernos- en riesgo." Silvana Estrada

En su mensaje, Silvana Estrada agradeció a las personas que le escribieron para contar “de primera mano lo que está pasando”.

Asimismo, Silvana Estrada confesó que su concierto el 17 de abril será apenas dos días después de su cumpleaños por lo que será una noche especial.

“Les mando un abrazo fuerte, todo mi cariño y mi solidaridad. A México y al mundo les sostienen los cuidados y eso es lo que haremos ahora: cuidarnos. Nos vemos en abril, apenas dos días después de mi cumpleaños. Ojalá todo marche mejor para estas fechas y pueda hacer de esta noche un refugio." Silvana Estrada

Silvana Estrada (Silvana Estrada )

Boletos del concierto de Silvana Estrada en Guadalajara serán válidos para la nueva fecha de abril

Silvana Estrada aseguró también que los boletos para su concierto en Guadalajara sí serán válidos para la nueva fecha de abril en el Teatro Diana.

La cantante enfatizó que no se necesita realizar “ningún cambio” de boletos.

Para quienes no puedan o deseen asistir, el reembolso se hará mediante el mismo medio por donde fueron comprados.