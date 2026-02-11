En redes sociales se viralizó el video de un joven de aproximadamente 25 años quien realizó un salto en paracaídas no autorizado desde el piso 41, de aproximadamente 215 metros de altura desde el Hotel Riu Plaza Guadalajara el pasado 10 de febrero.

Tal y como puede observarse en el video., el joven ignora las advertencias del personal de seguridad en el Rooftop Bar 360 del Hotel ubicado en Guadalajara.

El paracaidista huyó tras aterrizar ileso en Guadalajara

Videos de un paracaidista en el hotel Riu de Guadalajara, han causado conmoción, pues se puede ver cómo se avienta del techo sin tener ningún permizo o autorización.

Tras aterrizar ileso en una zona cercana al hotel, el paracaidista huyó rápidamente en una camioneta pickup blanca con chofer, lo que impidió su identificación inmediata por las autoridades.

Saltó al precipicio. Un hombre se tiró al vacío con #paracaídas desde el piso 41 del Hotel #Riu #Guadalajara aterrizando sano y salvo para enseguida huir en una camioneta pick up con chofer que lo esperaba en tierra. pic.twitter.com/ZhzKgAoAfV — JAIME BARRERA (@SOYJBARRERA) February 11, 2026

Como consecuencia al evento con el paracaidista no identificado, el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró temporalmente la terraza del Hotel por incumplimiento de normas de seguridad destacando los riesgos legales y de vida en maniobras urbanas clandestinas sin permisos.

Y aunque se inició una búsqueda del responsable para sanciones por violar normativas de aviación y riesgos urbanos, hasta el momento no ha habido detenidos.