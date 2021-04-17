México.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un paracaidista militar sufre un accidente durante el desfile del Día de la Hispanidad de este sábado 12 de octubre en Madrid, España.

El percance se registró en el momento en que el efectivo de las fuerzas armadas se disponía a realizar un aterrizaje en la vanguardia del desfile. Con todo y una enorme bandera española atada a su equipo, el paracaidista no pudo controlar el vuelo y se estampó con un poste de luz.

El choque provocó que el militar quedara colgado mientras sus compañeros de brigada se acercaban al punto para auxiliarlo. Los ciudadanos reunidos en los alrededores comenzaron a animar al militar, lo que desató una improvisada serie de aplausos que contagió hasta la Reina Letizia y el Rey Felipe VI.

Posteriormente, los reyes pasaron a saludar a los responsables de unidad del recorrido organizado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Acompañados de sus hijas, la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía, Felipe y Letizia vivieron un emotivo encuentro con el cabo primero de la Bripac Luis Fernando Pozo Dionisio, quien luego de pasar una revisión médica tuvo autorización para saludar a los reyes.

Pese a que mantuvo un temple serio y concentrado, Pozo Dionisio no pudo evitar la emoción en sus ojos cuando los monarcas lo felicitaron y animaron pese a su accidentado descenso.

España celebra este 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional o de la Hispanidad, mismo que fue establecido el 7 de octubre de 1987, como un acto para conmemorar: "la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, con el inicio de un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos", según la definición de la Casa Real.

En Latinoamérica esta fecha es conocida, en algunos países, como el Día de la Raza, y es asociada con el inicio de la invasión y colonización de América, por la llegada en 1492 de Cristóbal Colón al continente.

Con información de EL PAÍS