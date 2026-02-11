La terraza Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Plaza Guadalajara fue clausurada por las autoridades tras el salto BASE ilegal realizado por un paracaidista desde el piso 41 el 10 de febrero de 2026.

“Durante la revisión se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza “Rooftop Bar 360”, la cual permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar.” Gobierno de Guadalajara

En una inspección conjunta con Protección Civil y la Policía Municipal se detectaron fallas en los protocolos de seguridad de la terraza del Hotel Riu Plaza.

El incidente, captado en videos que se viralizaron en redes sociales, derivó en una investigación contra el paracaidista por poner en riesgo vidas ajenas. La terraza permanecerá cerrada hasta cumplir normas.

Autoridades inician investigación ante el incidente del paracaidista en Hotel Riu Guadalajara

Después de que un paracaidista sin permisos saltó del Hotel Riu Guadalajara, considerado como el edificio más alto de la ciudad con 204 metros y descendiera hacia la Glorieta de la Estampida, las autoridades iniciaron una investigación, no sin antes clausurar la terraza del hotel.

Clausuran terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara tras salto ilegal de paracaidista (@GuadalajaraGob / X )

Y es que en redes sociales se hicieron virales varios videos que capturan la preparación del paracaidista en la azotea, al lograr evadir la seguridad del mismo, y posteriormente se observa el aterrizaje entre tráfico y peatones en Guadalajara.

Es por eso que las autoridades locales iniciaron una investigación contra el paracaidista por poner en riesgo vidas ajenas, por lo que de momento, la terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara permanecerá cerrada hasta cumplir normas.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida. Ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades.” Gobierno de Guadalajara

