La aprobación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aumentó de acuerdo con una encuesta publicada por Grupo Reforma y difundida por el diario Mural. Según los resultados, 72 % de los jaliscienses aprueban su gestión, cifra superior al 69 % registrado hace seis meses.

Avances en educación y salud impulsan popularidad de Pablo Lemus

Las políticas en educación y salud son los principales factores que explican este incremento. El 63 % y 59 % de los encuestados, respectivamente, consideran que el mandatario está realizando un buen trabajo en dichas áreas.

Entre los logros más reconocidos destacan:

La atención médica y entrega de medicamentos a personas sin seguridad social (18 %).

La continuación de las obras de la Línea 4 del Tren Ligero (16 %).

La atención a familiares de personas desaparecidas (15 %).

Incrementa aprobación de Pablo Lemus en Jalisco. (Cortesía )

El sondeo también revela que la población percibe a Pablo Lemus como un gobernador con capacidad para gobernar (60 %) y liderazgo político (60 %). Estos atributos se complementan con su cercanía con la gente (50 %) y su compromiso con proyectos estratégicos para mejorar Jalisco (56 %).