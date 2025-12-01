Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, recibió a Salvador Illa Roca, Presidente de la Generalitat de Cataluña, para formalizar un Memorándum de Entendimiento que fortalece la cooperación entre ambas regiones en temas de interés común.

Jalisco es considerado el Silicon Valley de Latinoamérica, y estamos muy interesados en seguir creciendo en el área de ciencia, innovación y tecnología. Pablo Lemus

La firma establece un marco de colaboración internacional para desarrollar proyectos conjuntos dentro de las competencias legales de ambos gobiernos.

Pablo Lemus impulsa proyectos estratégicos internacionales

El memorándum contempla acciones en infraestructura digital, innovación, ciencia y tecnología, cultura e industrias creativas, cambio climático, medio ambiente, igualdad de género y cuidados, además de la industria audiovisual y fílmica.

Pablo Lemus informó que ya se trabaja de manera conjunta para incrementar la conectividad aérea, incluyendo la posibilidad de un vuelo directo Guadalajara–Barcelona. También se impulsa el intercambio académico y un acuerdo con el Barcelona Supercomputing Center, con el objetivo de replicar ese modelo en Jalisco.

Asimismo, subrayó el orgullo que representa que Barcelona sea la invitada de honor en la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Desde Casa Jalisco, Salvador Illa i Roca llamó a fortalecer el intercambio de experiencias y a enriquecer los lazos existentes, ya que México y Jalisco son parte clave de la agenda catalana en América Latina.

En un contexto, además, geopolítico de cambios muy acelerados y de mucha profundidad que algunos, al entender de Cataluña, hacen más necesario que nunca estrechar lazos de relación en este caso con el estado de Jalisco para un mejor mutuo entendimiento y para un desarrollo conjunto. Salvador Illa i Roca

El Memorándum de Entendimiento se consolidará como un instrumento estratégico para traducir afinidades en beneficios concretos para las comunidades de ambas demarcaciones.