Pablo Lemus Navarro, volvió a colocarse entre los gobernadores mejores evaluados del país, al escalar en el ranking nacional de aprobación correspondiente a octubre de 2025. El mandatario pasó del 53.1% en septiembre al 53.8% en octubre.

Pablo Lemus mantiene aprobación superior al promedio nacional

El reporte mensual muestra una competencia cerrada entre mandatarios estatales, con niveles de aprobación muy similares. Sin embargo, el crecimiento de Lemus lo mantiene dentro del grupo de funcionarias y funcionarios con desempeño destacado a nivel nacional.

Pablo Lemus se mantiene entre los gobernadores mejor evaluados del país (Cortesía)

Además del ranking, otra medición reciente lo coloca con más del 70% de aprobación entre la ciudadanía, un porcentaje que supera ampliamente la media nacional.

Parte de este respaldo son las estrategias de su administración, siendo la política social más amplia en la historia de Jalisco, enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias, fortalecer apoyos directos y ampliar la cobertura en educación, salud y bienestar.

Pues, a pesar de los retos que enfrenta la entidad, el estado ha mostrado mejoras en distintos indicadores de seguridad, impulsadas por una estrategia con mayor tecnología, profesionalización policial, coordinación interinstitucional y presencia territorial.

Pablo Lemus ha mantenido un estilo de gobernación basado en el diálogo permanente, presencia en territorio y vinculación con empresarios, académicos, organizaciones civiles y comunidades, reforzando su imagen como un mandatario accesible, moderno y orientado a resultados.

Con estos elementos, Pablo Lemus se mantiene como uno de los perfiles con mayor estabilidad política en el país y uno de los gobernadores con aprobación más alta, rumbo al cierre de 2025.