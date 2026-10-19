El fundador de Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, compartió uno de sus mayores sueños: un canal interoceánico en el Istmo de Tehuantepec que conecte el océano Pacífico con el Golfo de México.

El arquitecto y empresario habló de esta aspiración durante una entrevista con el conferencista, Jorge Serratos en la segunda jornada de Synergy Unlimited 2026, congreso que reunió a más de 8 mil asistentes del 9 al 11 de octubre en Expo Guadalajara.

Al responder cuál era su sueño más grande, el fundador de Grupo Xcaret, Miguel Quintana planteó una propuesta que va más allá del sector turístico y que, desde su perspectiva, representaría una oportunidad para el desarrollo de México.

Miguel Quintana Pali habla del crecimiento y la sucesión de Grupo Xcaret

Durante la charla, el conferencista Jorge Serratos preguntó al empresario por el papel de las alianzas en la construcción de Grupo Xcaret. La conversación vinculó la suma de talentos, socios y perspectivas con la filosofía “1+1=3” del movimiento Sinergético.

El fundador de Grupo Xcaret, Miguel Quintana también abordó la sucesión y la preparación de la siguiente generación para asumir responsabilidades en una organización con 18 mil colaboradores. El tema formó parte de una entrevista sobre la continuidad del negocio, sus proyectos y las posibilidades de expansión.

¿Qué es el modelo All-Fun Inclusive de Grupo Xcaret?

Durante la charla el fundador de Grupo Xcaret también explicó el origen del concepto All-Fun Inclusive, implementado con la apertura de Hotel Xcaret México en diciembre de 2017.

Este modelo incorporó a la estancia hotelera el acceso a los parques y tours de Grupo Xcaret, ampliando los servicios incluidos en el esquema tradicional de hospedaje todo incluido.

El empresario también conversó sobre el futuro de la compañía y sus nuevos proyectos. A su llegada al escenario, caminó entre los asistentes, quienes levantaron sus teléfonos para grabarlo. Al terminar la entrevista, recibió los aplausos del público.

Grupo Xcaret surgió a partir del parque del mismo nombre, inaugurado en diciembre de 1990 en la Riviera Maya. Desde entonces, la empresa ha extendido sus operaciones a parques, hoteles y recorridos turísticos en el Caribe mexicano.