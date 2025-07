Colectivas feministas han identificado al presunto feminicida de Karla Bañuelos como Kevin, a quien señalan de acosar durante varios meses a la joven de 28 años asesinada el fin de semana.

Las colectivas se han encargado de difundir las fotografías del hombre llamado Kevin, presuntamente Kelvin Robles o “El Chon” , mientras que las autoridades de la Fiscalía de Jalisco han dicho que ya lo tienen identificado sin confirmar datos de su identidad.

Entre colectivas coinciden en la persona, aunque no en las versiones sobre el vínculo entre Karla Bañuelos y Kevin.

“El tipo… su nombre es Kevin, hostigaba de cierta manera a Karla, llegó a su casa, quería él tener una relación amorosa con ella y a ella no le interesaba… varios meses la buscaba, la acosaba y ella no buscaba tener una relación amorosa o sentimental con él” Cinthya Rodríguez. Sororas Violetas de Jalisco

Feministas identifican a Kevin Robles o "El Chon" como presunto feminicida de Karla Bañuelos (FB: Feministas en Guadalajara )

Karla Bañuelos: Identifican a Kevin como su feminicida

El padre de la víctima de feminicidio dijo que eran amigos de confianza pero no tenían una relación; algunas colectivas feministas señalan que Kevin la atacó por celos pues ella había iniciado otra relación.

Mientras tanto, Sororas Violetas de Jalisco, hablaron con Azucena Uresti y dijeron que Kevin la acosaba para que tuviera una relación que ella siempre rechazaba.

Medios de comunicación locales señalan que la madrugada del feminicidio, Kevin la contactó mediante un mensaje telefónico a fin de que saliera de su casa, donde había una fiesta.

Karla Bañuelos: El ataque con fusil

Los indicios confirman que Karla Bañuelos conocía a Kevin pues dijo que no lo quería ver y golpeó su camioneta con una escoba, donde el hombre guardaba el presunto fusil AR-15 con el que la mató.

De hecho, Karla Bañuelos al parecer sabía del arma porque en el video del feminicidio le dice “saca tu puto R ”.

De acuerdo con Cinthya Rodríguez, de Sororas Violetas de Jalisco, Kevin, a quien también señalan como “El Chon” pasó meses acosando a la joven y en el video ella le pide e varias veces que se vaya.

También destacan la premeditación del feminicidio porque llevaba listo el arma y fue directo sacarlo cuando Karla Bañuelos golpeaba su camioneta con una escoba.

Karla Bañuelos: Identifican a Kevin como su feminicida por video particular; ninguna cámara oficial lo grabó

Se sabe que el video viral de una casa particular se integró en la carpeta de investigación y es la pieza principal de la investigación, no obstante, denuncian que no hay otros videos de videocámaras oficiales que hayan documentado la huída de hombre.

Sospechan que el uso de armas de uso exclusivo del Ejército, las irregularidades en las placas, la ruta que tomó y más podrían hacerlo parte del crimen organizado, aunque el padre de la víctima aseguró que Kevin se dedicaba a pintar autos.