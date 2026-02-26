Sacerdote que fue extraditado desde España fue procesado en Jalisco por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

El sacerdote Ramón “N” permanecerá en prisión hasta que se defina su situación jurídica en Jalisco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el sacerdote Ramón “N” fue procesado tras cumplimentarse tres órdenes de aprehensión en su contra en Jalisco.

Sacerdote extraditado es procesado en Jalisco por abuso (@jorgegogdl / X )

Las investigaciones derivan de denuncias presentadas en 2022.

Algunos medios colocan como víctimas a cuatro niñas, mientras que El Universal reporta tres menores agredidas, dos de ellas hermanas.

Por su parte el periodista Jorge García Orozco destaca que fue vinculado a proceso por el abuso sexual de 2 menores de edad en Zapotlanejo, en la casa hogar “Las florecitas”.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia expuso las pruebas recabadas hasta el momento.

Además de que formuló la imputación formal por abuso sexual infantil agravado.

El sacerdote Ramón “N” decidió abstenerse a declarar y su defensa solicitó la ampliación del término constitucional.

Tras el plazo concedido el juzgado habría tomado la decisión de vincularlo a proceso, así lo dio a conocer el periodista Jorge García Orozco.

Esto se sabe sobre los presuntos abusos que habría cometido en Jalisco el sacerdote extraditado

El sacerdote Ramón “N” fue acusado en 2022, sin embargo abandonó México para refugiarse en España.

Fue detenido en España en 2025 mediante una ficha roja emitida por Interpol y una alerta migratoria, posteriormente fue extraditado y trasladado a Jalisco para dar cumplimiento a las órdenes judiciales en su contra.

De acuerdo con las indagatorias, Ramón “N” presuntamente habría aprovechado su posición como sacerdote para agredir sexualmente a menores durante actividades de confesión.

Los hechos habrían ocurrido entre abril y mayo del 2022 al interior de una casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo.

Incluso se reporta que habría amenazado a una de las menores para asegurar su silencio.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que van a continuar integrando datos de prueba para que los hechos denunciados no queden impunes.