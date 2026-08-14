Las autoridades del estado de Jalisco dieron a conocer que fueron identificados los tiradores que atacaron a primos del cantante Alfredo Olivas en una taquería del municipio de Zapopan.

El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán detalló que se trata de dos individuos que fueron captados ingresando al establecimiento para cometer el ataque y huir de inmediato.

El saldo de esta agresión fue de dos personas muertas, entre ellas un primo de Alfredo Olivas, y cuatro más que resultaron heridas, incluyendo a dos trabajadores de la taquería.

Identifican a dos tiradores como responsables de atacar a primos de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan

Gracias a un análisis exhaustivo de diversas cámara de videovigilancia ubicadas en la taquería de Zapopan fue posible identificar a los dos tiradores que atacaron a primos de Alfredo Olivas.

Durante las indagatorias en la escena del crimen y sus alrededores, elementos policiales localizaron el vehículo utilizado por los criminales para poder escapar.

Al llevar a cabo una revisión del interior de la unidad, se encontraron dos armas de fuego, sumándose a una tercera que fue hallada dentro de la taquería.

Identifican a tiradores que atacaron a primos de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan (Especial)

Según los reportes oficiales, las víctimas principales se dedicaban a la compra y venta de automóviles y tenían poco tiempo de haber fijado su residencia en Jalisco, provenientes de Sinaloa.

Debido a la naturaleza del crimen, no se descarta la participación de grupos delictivos organizados, aunque los afectados no habían denunciado amenazas o intentos de extorsión.

La Fiscalía de Jalisco extenderá su rango de búsqueda y solicitará la colaboración formal al estado de Sinaloa para robustecer las líneas de investigación en curso.